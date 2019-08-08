MSCI季度調整 台股二降一持平、成分股維持不變

MSCI 進行季度調整，台股「兩降一持平」，其中「MSCI 全球新興市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」同步下調，而「MSCI 全球市場指數」持平，成分股則維持不變，相關調整將在 27 日生效。

MSCI 今 (8) 日公布季度調整，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 10.98% 下調至 10.71%，調降幅度為 0.27%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 12.88% 下調至 12.71%，調降幅度為 0.17%，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.28% 持平為 1.28%。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股在這次 MSCI 調整被下調權重，但因並非年度調整，實質影響不大，最新權重將在 8/27 收盤生效。

從「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股權重雖遭下修，但因非年度調整，預估實質影響不大。

成份股方面，本次並未新增或刪減成分股，指數成分股將維持在 87 檔，其中有 14 檔成分股調整在外流通股數。

本次權重調升最多的成分股為臻鼎 - KY、調升後權重為 0.32%；權重調降最多則為聯電，調降後權重為 0.85%。

元大摩台基金研究團隊表示，本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，沙烏地阿拉伯是本次權重調升最多的國家，權重增加 1.38%；南韓則是權重遭調降最多的國家，權重遭下修 0.3%。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢主要聚焦美中貿易戰升溫，目前雙方持續邊打邊談，隨著美國總統大選、中共建國 70 週年在即，預估 9 月底到 10 月初可望有互利轉機。

研究團隊分析，過去美中貿易戰爭端常有無預警放緩的情況出現，預估屆時利多因素可望迅速發酵。目前美中雙方仍具溝通意願，但短期市場震盪則在所難免，建議投資操作可在點位上進行分散式布局以分散單風險。