台股盤中－PCB、蘋概衝鋒大漲逾百點 重返10500點差臨門一腳

美股 7 日開低走高，道瓊從低點拉回近 570 點，激勵亞股全面走揚，台股也跟進表態，在蘋概、PCB 相關族群帶動下，盤中大漲逾百點，站回 10400 點，並力拚重返 10500 點，今日估量也回升至 1300 億元。

蘋概三王今日表現強勢，台積電午盤前漲逾 2%、大立光一度大漲 3%，重返 3900 元，鴻海午盤前也力守紅盤，成為今日台股大漲的主要支撐力道。

在三王帶動下，大型蘋概股也多有表態，玉晶光盤中大漲逾 9%，臻鼎 - KY 也漲近 4%，可成、英業達、廣達等午盤都有 1% 以上的漲幅。

除蘋概股外，PCB 相關族群也強勢，臻鼎、欣興大漲，同族群台燿更直逼漲停，此外，嘉聯益、聯茂等也大漲逾 6%，瀚宇博、台光電、金像電、南電等也都走揚 3-4%，族群表現強悍。

其餘電子族群方面，被動元件受惠 7 月營收回升，國巨、華新科漲約 2%，傳產方面，自行車雙雄美利達、巨大雙雙走揚，水泥雙雄的台泥、亞泥也是同步上漲，大型個股多有表態。

此外，美國再度對中國企業開鍘，包含陸系安控大廠海康威視、大華股份等，台安控廠商受惠題材再起，今日奇偶大漲逾 6%，隴華漲近半根漲停，晶睿、昇銳等也全面上漲。

不過，記憶體族群今日表現熄火，旺宏、華邦電、南亞科紛紛走弱，跌幅均在 1-2% 之間，矽晶圓族群也續弱。

法人分析，台股雖然本周反彈大漲，短線過熱，但國際經貿情勢依舊未見好轉，外資也未回頭買超，加上前波低點獲利賣壓出籠，向上依舊有壓，短期估將區間整理，還是有面臨回測年線壓力。