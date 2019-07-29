上半年進口量590萬噸 中國自美進口黃豆創15年新低

受懲罰性關稅波及，今年上半年，中國自美國進口黃豆數量大幅出現下滑，創近 15 年來新低，其中，美國農民成為了最大受害者。

中國是美國黃豆的最大出口市場，約有 9 成進口黃豆來自美國。美國海關數據顯示，6 月份，中國自美國進口約 614.806 噸黃豆，根據彭博計算，今年上半年總進口量為 590 萬噸，創下 2004 年來新低水平。

中國自美國進口黃豆數量創 2004 年以來新低 (圖：Bloomberg)

身處貿易戰，有愈來越多中國買家轉向其他農產品市場，以規避美國對農產品施加的懲罰性關稅，關稅衝擊恐導致美國農產品變貴而失去市場競爭力，甚至失去中國市場，導致美國農民成為最大受害者。

美國黃豆協會主席約翰 (John Heisdorffer) 表示，若中美衝突持續下去，且中國不取消最新的關稅，那麼破產的黃豆農民將大幅增加。

5 月的面對面談判破局後，川普與習近平同意在 6 月就貿易戰進行停戰談判。據傳中國官方上周已批准 5 間公司購買美國黃豆，且此次採購將獲得中國此前加徵的懲罰性關稅豁免。

除了黃豆外，豬肉銷售也出現下滑。中國 6 月份進口 30681 噸豬肉，少於 5 月份的 36642 噸，下降 16%。儘管中國對美國進口豬肉加徵高額懲罰性關稅，但受非洲豬瘟影響，國內外豬隻供應皆被削弱，中國不得不向美國進口豬肉。