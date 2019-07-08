日友Q2營收創次高 上半年每股純益上看4元 山西運城廠將動工

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 2 座焚化爐正式拿到營運許可加入營運，在台灣處理量能提升，第 2 季營收 6.39 億元改寫次高，同時，日友山西運城新廠，也在 4 日順利標下，將進入動工階段。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，北京處理醫療廢棄物二廠也已動工，山西運城的有害廢棄物處理廠用地，4 日進行拍定程序，符合當地政府對於處理土地的「招、拍、掛」程序，等於對日友北京之外投資案進一步確立設置、投資程序，取得土地後並將執行動工事宜。

日友在中國投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠執行完整的設置程序通過並將動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他中國廠申請流程時間，可望大幅縮短。

日友 6 月營收為 2.29 億元，月減 3.14%，年增 32.95%，第 2 季營收也以 6.39 億元改寫歷史次高紀錄，僅次去年第 4 季的 6.47 億元，季增 17.82%，年增率 25.97%，累計上半年營收為 11.82 億元，年增率 19.8%。

日友第 2 季營收約達 6.39 億元，法人估，稅後純益可望達 2.8 億元，年增將逾 4 成，季增逾 66%，每股純益挑戰 2.4 元以上，上半年每股純益將上看 4 元水準。

同時，法人預估，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化產能利用率提升，2019 年營收、獲利將大幅成長，每股純益可望挑戰 9.8 元。