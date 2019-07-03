日友今年業績可望逐季攀升 中國投資也有新進展

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年7月3號10點49分

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 1 座焚化爐 3 月底完成歲修，重新加入營運，第 2 座焚化爐也正式拿到營運許可加入營運，日友除在台灣的處理量能提升，有助今年營收逐季走高，日友山西運城等用地，也將在明 (4) 日獲得新進展。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，北京處理醫療廢棄物二廠已經動工，山西運城的有害廢棄物處理廠用地，將於 4 日進行拍定程序，符合當地政府對於處理土地的「招、拍、掛」程序，等於對日友北京之外投資案進一步確立設置、投資程序，取得土地後並將執行動工事宜。

日友在中國投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠執行完整的設置程序通過並將動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他中國廠申請流程時間，可望大幅縮短。

日友今日進行除息，每股配發 6.5 元，除息參考價 271.5 元，盤中一度上漲 5 元，填息率 75%，主要在日友今年業績可望逐季走高，推升市場樂觀看法。

法人估，日友第 2 季營收約達 7 億元，季增逾 28%，年增近 4 成，營業利益約 3.46 億元，年增超過 55%，季增逾 58%，稅後純益可望達 2.8 億元，年增將逾 4 成，季增逾 66%，每股純益挑戰 2.4 元以上。

同時，法人預估，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化產能利用率提升，今年營收、獲利將大幅成長，每股純益可望挑戰 9.8 元。