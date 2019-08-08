〈88強震〉台開花蓮「新天堂樂園」未受災損 餐飲品項持續進駐

台灣東部海域今 (8) 日清晨發生規模 6.0 有感地震，最大震度在宜蘭縣武塔，達到 6 級，地震幾乎全台有感，台開 (2841-TW) 在花蓮洄瀾灣區已啟用的「新天堂樂園」園區，在此地震中，並未遭任何損害，台開主管指出，園區內貨櫃星巴克咖啡今日也如常營業。

台開在花蓮建立堅固抗震性佳的新天堂樂園，繼星巴克咖啡之後，香港「糖朝」來台，並到花蓮新天堂樂園設立三大主題餐飲，除 1 樓「甜品工坊」之外，3 樓的「洄瀾灣糖朝」並在昨日展開試營運，8 月底還要在 2 樓開張「新天堂茶餐廳」。

同時，台開在洄瀾灣區的「日出山莊」接待中心也沒有遭地震到損害，大片的玻璃裝置設計，也完好如初；台開指出，此次地震，整體「新天堂樂園」人員都平安。

目前台開公司在台灣重大土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地，及金門工商綜合區 BOT 案，最明確進度在花蓮洄瀾灣區，今年起開始貢獻營收，區內「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，同時，台灣首間貨櫃星巴克，已在該地開幕，新天堂樂園園區內設立亞洲唯一的貨櫃星巴克， 7 月營收衝破 800 萬元，為全台星巴克營業門市之冠，更創去年 9 月開幕以來的單月新高紀錄。