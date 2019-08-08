Apple card發行在即 調查顯示消費者具高度興趣

J.D.Power 是一家以消費者對科技產品滿意度的年度報告而聞名的公司，該公司近期就美國消費者對蘋果 (APPL-US)Apple Card 的反應進行了調查，發現消費者對 Apple Card 廣泛有著高度興趣。

雖然目前僅有少數用戶可以申請 Apple Card，J.D.Power 在報告中認為，「儘管 Apple 在信用卡市場仍處於落後態勢，但 Apple Card 仍有望成為熱門話題。」

在接受調查的美國消費者中，38% 的人知道 Apple Card 即將發行。 在這些知道的人中，又有 35% 的人告訴 J.D.Power 他們有可能申請。

在調查中，年輕受訪者的比例較高，18 至 29 歲的人中有 52% 表示他們知道 Apple Card。 此外，目前使用 Apple Pay 的人中有 52% 表示他們可能會在未來 12 個月內申請 Apple Card。

在所有受訪成年人中，Apple Pay 用戶僅佔 11%，而目前在使用 iPhone 的人則佔 20%。

儘管如此，J.D。Power 指出，在調查時，Apple Card 尚未大量上市，但也一定程度顯示了消費者的高度興趣。

儘管 Apple Card 與其他提供例如回饋獎金的卡片相比仍有不足之處，但仍不減消費者的興致。自該調查於 2019 年 7 月進行以來，Apple 已開始逐步推廣 Apple Card，其中也包含一系列有關如何申請和使用 Apple Card 的影片。

該卡現在可供少數人使用，但將在本月向美國客戶推出。 也將向海外擴張，但相關細節則尚未公布。