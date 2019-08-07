力達Q2外銷比重史上新高 上半年EPS 1.67元

貿易戰導致中國設備需求無法提振，高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552) 大舉開拓海外市場，並獲成效，力達第 2 季營收成長，同時外銷比重提升到 24.3%，創新高，同時，第 2 季稼動率也獲提升，上半年每股純益達 1.67 元。

力達 - KY 第 1 季營收 12.8 億元，產品銷海外比重 14.5%，第 2 季營收為 14.66 億元，外銷比重進一步拉升到 24.3%，創歷來外銷比重占比新高，力達 - KY 可望減緩對中國市場的依賴程度，分散區域風險。

力達 - KY 主管指出，將維持全年產品外銷比重 15-20% 水準，在有利匯率挹注下，有助整體獲利上揚。

力達 - KY 第 2 季營收為 14.66 億元，毛利率 20.17%，季增 1.2 個百分點，年減 3.54 個百分點，稅後純益 1.03 億元，每股稅後純益 1.03 元；上半年營收 27.46 億元，毛利率 19.61%，年減 4.19 個百分點，上半年稅後純益 1.67 億元，每股純益達 1.67 元。

力達分析上半年主要產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別占 32.3%、52% 及 13.1%，其中節能的兩級壓縮節能螺桿機營收較去年同期成長 61%，占螺桿機比重創高至 10.2%，F 變頻佔螺桿機比重則維持約 25% 的穩定比重，再搭配即將推出的永磁變頻 E 系列及明年的低壓螺桿等客戶導向產品，使明星產品多樣化。

力達在自主研發部分，30 匹及 50 匹馬力型號主機已完全自製，7 月正式開展 15 匹馬力自製，覆蓋小規格螺桿需求客戶，預計最快明年達成 100 匹以下馬力主機全自製，其占目前螺桿出貨比重近 7 成。