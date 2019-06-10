力達外銷拓展有成 5月營收為今年高點 50匹馬力螺桿主機7月全自製

中國高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達 - KY(4552) 儘管面對中國內需疲弱，但因積極赴外參展，外銷拓展有成，自結 5 月合併營收為 5.4 億元，為今年單月最高，月增 17%，但年減 27.6%。5 月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 32.3%、52.3% 及 13.2%，今年前 5 月比重為 32.8%、51.6% 及 13.2%。



力達指出，螺桿主機自製進度加速進行中，今年展開 50 匹馬力型號的自製，預計最快 7 月前該馬力即可達全自製，並將添購主機設備延伸更小馬力自製型號，其他螺桿新機亦將於今年陸續推出。



力達表示，中國 5 月份官方製造業採購經理人指數 (PMI) 較 4 月下降至 49.4，又跌回榮枯線之下，中美針對貿易摩擦依舊未達到共識，調高關稅影響各行業下游客戶的心理層面及資本支出規劃，亦影響到中國內需經濟，公司會隨時關注貿易戰最新進展對銷售客戶端的影響。



另一方面，以長期來看，貿易戰反會刺激中國整體經濟的產業升級，轉向更重視國內產業和市場需求的經濟模式，加速高端產業鏈的布局。