〈研華法說〉美中貿易戰美國市場受影響比重低 日韓貿易戰則擔憂長期供料

研華 (2395-TW) 今 (7) 日召開法說會，法人關注美中、日韓貿易戰的影響，公司指出，目前銷美重要產線多已轉移回台，美國新一波關稅課徵影響小，對美國市場來說約影響個位數百分比營收，至於日韓貿易戰，對原料記憶體的衝擊，第 3 季目前沒有看到，長期來看，則須觀察是否會有缺貨問題。

研華中國區總經理羅煥成表示，美中貿易戰的確衝擊消費性電子需求，但中國啟動產業加值化政策，將帶來一定的商機，只是時間早晚，對研華長期來講有一定的幫助，但短期投資有影響，何時是谷底不敢說，不過需求一定會回來。

研華美國區總經理牛文中則認為，銷美重要產品線已陸續移回台灣，新一波關稅影響不大，對美國市場而言頂多影響個位數百分比，且貿易戰下，美國總統川普強化內需，反而是利多。

研華 EIoT 總經理張家豪則認為，美中貿易戰下，中國本身基礎建設、交通需求仍強勁，產能方面，銷美產品也開始轉移至台灣生產，林口產能可跟中國相比，而在美國方面，也跟客戶漲價，因此預期對獲利影響不大。

法人關注日韓貿易戰對原料記憶體的衝擊，研華總經理陳清熙表示，其實之前東芝跳電時，供應商就有提醒要備貨，所以第 3 季原料一切正常，但長期來看，漲價可能不利毛利率，但更怕缺貨影響出貨，短期雖然不會有缺貨情形，長期來看不好說。

而研華也加碼在台布局，今日也宣布啟動林口三期擴建計畫，預計 2020 年動土，2020 年初進駐，將作為智能服務事業群 (SIoT) 的營運總部。