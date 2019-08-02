研華Q2獲利季增近2成 EPS 2.71元登峰 上半年賺逾半個股本

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (2) 日公告第 2 季財報，稅後純益 18.94 億元，季增 17.1%、年增 19.6%，每股純益 2.71 元，登上歷史單季新高；上半年稅後純益 35.11 億元，年減 19.1%，每股純益 5.02 元。

研華第 2 季營收 136.76 億元，季增 13.6%、年增 10.5%；毛利率 38.71%，季增 0.3 個百分點、年增 0.81 個百分點；營益率 16.69%，季增 1.58 個百分點、年增 1.34 個百分點；稅後純益 18.94 億元，季增 17.1%、年增 19.6%，每股純益 2.71 元。

研華上半年營收 255.94 億元，年增 9.5%、毛利率 38.57%，年增 0.53 個百分點、營益率 15.95%，年增 1.02 個百分點；稅後純益 35.11 億元，年減 19.1%，每股純益 5.02 元。

研華科技總經理陳清熙表示，由於中國市場需求不佳，上半年整體營收表現，低於公司年初所設定目標，但受惠營運規模與費用控管，加上原物料價格趨弱，對於費用及成本端有利，獲利率仍符合公司以往表現。

若以研華上半年營收以美元為基準來看，由於 2 月起計入 ATJ 之營收貢獻，應用電腦事業群 (ACG) 營收年增 54% 最為突出、其次則為網路暨通訊事業群 (NCG)，營收年增 16%、嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 則年增 7%。

不過智能服務事業群 (SIoT) 營收動能自第 2 季開始趨弱，主因為專案延遲出貨，上半年營收衰退 1%；工業物聯網事業群由於受中國市場需求下滑影響，營收在上半年衰退 5%。

若以上半年各區域營收而言，日本市場受惠於 ATJ 的營收貢獻，營收成長近 2 倍；其次則為新興市場，整體成長 23%，而北美市場表現始終穩健，成長 14.6%。

另外，受歐元貶值影響，歐洲市場僅較去年同期成長 2%，中國地區營收仍呈弱勢表現，衰退 9.4%。