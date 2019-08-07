〈研華法說〉下半年估略優上半年 全年估賺逾1個股本

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望下半年，總經理陳清熙指出，下半年在嵌入式運算物聯網事業群 (EIoT)、網通暨通訊事業群 (NC-DMS) 及北美、新興市場帶動下，營收將略優上半年，且年增雙位數，毛利率則介於 37-41%，法人估，研華下半年獲利動能可望延續上半年，全年將賺逾 1 個股本。

陳清熙表示，下半年零組件走勢與去年相比下滑，不過隨著智慧工廠精進，有助提振毛利率，費用受併購 ATJ 及成立以色列子公司影響上升，但營收規模放大下，費用率將下滑。

陳清熙看好，全年營益率可望年增雙位數，純益率在未來 3 年，可望再增加 1 個百分點。

以產品應用來看，研華下半年嵌入式運算物聯網事業群 (EIoT)、網通暨通訊事業群 (NC-DMS) 預計將延續強勁成長，應用電腦事業群 (AC-DNS) 也將小幅成長。

服務物聯網事業群 (SIoT) 雖然醫療應用高成長，但物流運輸與零售衰退，整體預估持平，至於工控物聯網事業群 (IIoT)，由於與大中華區成長動能連結性高，下半年成長動能尚不明朗。

以地區來看，北美、新興市場將延續上半年表現，下半年展望樂觀，都將有雙位數的增長，歐洲因為第 3 季有假期的因素，表現將較上半年放緩；中國市場雖然第 2 季接單較前季好轉，7 月更是來到今年最高，但研華認為，下半年需求疲弱反轉的情況仍不明朗。