氣立上半年純益大減逾7成 EPS 0.38元

自動化設備元件廠氣立 (4555-TW) 投資人民幣 1.8 億元，擴充浙江平湖邦燁廠，預計第 4 季完工，公司預估，目前市場自動化設備需求並不明朗，將逐步進行生產製程體質調整，以控制成本，有助明年投產後的市場競爭力，氣立今 (7) 日公布上半年財報，稅後純益 2533 萬元，年減 77.5%，每股純益 0.38 元。

氣立對下半年營運仍保守看待，反映中國當地對自動化設備需求減少，但中、長期市場仍將逐步浮現。

氣立第 2 季營收 3.54 億元，毛利率 36.03%，季增 3.81%，年減 3.51 個百分點，稅後純益為 1085 萬元，季減 25.07%，年減 80%，每股純益為 0.16 元，明顯錯失第 2 季原本屬於旺季的業績。

氣立上半年營收 6.94 億元，毛利率 34.17%，年減 4.64 個百分點，稅後純益 2533 萬元，年減 77.5%，每股純益 0.38 元。

氣立上半年來應用為電子業 22.0%、機械設備業 6.1%、汽車業 3.0%、紡織業產品 2.7%。其中以電子、機械設備及汽車業，受美中貿易戰影響較大。

氣立 7 月營收 1.24 億元，月增 7.54%，年減 21.11%，為連續 8 個月來營收年衰退，累計前 7 月營收 8.15 億元。

公司指出，目前接單能見度不明朗，且美中貿易戰恐使製造業縮手設備投資，造成氣立今年第 2、 3 季營運不旺，下半年營運保守看待，氣立預估，今年上下半年營收維持 50% 比 50% ，今年營收也估較 2018 年下滑。

氣立主管指出，在貿易戰影響下，中國包括汽車、手機製造業對設備擴充態度趨保守，氣立自動化元件以這兩大製造業為大宗，業績明顯受市場影響，目前市場並出現氣動元件業殺價競爭狀況，氣立正密切注意因應。

氣立積極進行垂直整合及擴產計畫，浙江平湖邦燁廠擴產案，預計第 4 季完工，並逐步進行生產製程體質調整，增強未來市場競爭力，氣立預估，浙江平湖新廠擴產完工後，未來將可為氣立創造人民幣 3 億元的年產值。