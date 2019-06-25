氣立平湖廠擴產進度不變 保守看下半年營運

自動化設備元件廠氣立 (4555-TW) 投資人民幣 1.8 億元，擴充浙江平湖邦燁廠，預計第 4 季進入試車，公司預估，目前市場自動化設備需求並不明朗，將逐步進行生產製程體質調整，以控制成本，有助明年投產後的市場競爭力，但目前對下半年營運，仍持保守態度。

台灣氣立今 (25) 日召開股東會，通過每股將配 2 元的現金股利，同時，氣立也訂出 7 月 23 日除息交易。

氣立今年前 5 月營收 5.76 億元，年減 18.75%，展望後市，公司指出，目前接單能見度不明朗，且美中貿易戰恐使製造業縮手設備投資，造成氣立今年第 2、 3 季營運旺季不旺，下半年營運保守看待，同時，氣立也預估，今年上下半年維持 50% 比 50% 的走勢，而今年營收也恐較 2018 年下滑。

氣立主管指出，在貿易戰影響下，中國包括汽車、手機製造業對設備擴充態度趨於保守，氣立自動化元件以這兩大製造業出貨為大宗，業績明顯受市場觀望氣氛影響；目前市場並出現氣動元件業殺價競爭狀況，氣立正密切注意，並準備因應。

氣立積極進行垂直整合及擴產計畫，浙江平湖邦燁廠擴產案，預計第 4 季進入試車時程，並逐步進行生產製程體質調整，達成成本的控制，以增強未來在市場的競爭力。

氣立原預估浙江平湖新廠擴產完工後，未來將可為氣立創造人民幣 3 億元的年產值。