貿易戰影響 氣立成長動能趨緩 5月營收下滑逾三成

台灣氣立 (4555) 自結 5 月營收 1.17 億元，年減 32%；累計前 5 月營收 5.76 億元，年減 19%。氣立指出，受中美貿易戰不確定因素影響，今年截至目前為止，營運成長動能減緩不如預期，客戶仍持觀望態度，下單保守，因此營收較去年同期減少。氣立表示，現在各行業因中美貿易戰影響，客戶添購設備、擴充產線的心態保守，市場需求下滑，短期營運表現不理想，而旗下壓鑄事業邦燁的國外訂單，近期亦受到關稅影響，營運轉淡。目前公司進行調整業務布局做因應，密切觀察後續情勢發展。



公司表示，自動化是一長期趨勢，雖然目前受到短期影響，但隨著工業 4.0 應用以及 5G 時代的來臨，全球機械自動化、智慧化製造需求仍將持續提升，預期在貿易戰局勢明朗後，各行業仍將加快建置自動化設備腳步。氣立持續紮馬步，先前佈局之垂直整合及擴產效益將陸續發揮，期維持全年營運之穩定。



為推展自有品牌及擴大市場，氣立今年已規劃 13 場海內外展會以展示旗下工業 4.0 完整解決方案，參展迄今皆獲得客戶高度迴響。6 月 26 至 28 日將參加華南國際工業自動化展覽會，展出自主研發產製並榮獲「台灣精品獎」的氣動或電控等元件，以爭取商機。

