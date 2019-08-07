〈雙鴻法說〉手機出貨強+顯卡新品上市 全年營收目標年增3成

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (7) 日舉辦法說會，展望後市，董事長林育申表示，雖市場認為日韓貿易戰恐影響三星手機出貨量，不過目前拉貨力道無明顯下降，仍看好下半年手機市場，加上顯卡新品上市，整體營運樂觀看待，法人表示，雙鴻全年營收將力拚年成長 3 成，明年全年營收挑戰 10 億元，可望較今年 8 億元再成長 25%。

雙鴻也對全年營收比重做出預估，今年筆電、桌機將占到 31%，年減 9 個百分點；電競占 25%，年減 6 個百分點；手機占 20%，年增 14 個百分點；伺服器占 18%，與去年比重相當。

展望下半年，林育申表示，下半年手機出貨強勁，加上市場看旺輝達及 AMD 新上市的顯卡後市，預期營收、毛利率皆可有亮眼表現，法人估，進入下半年傳統出貨旺季，第 4 季毛利率將優於第 3 季，全年營收可望年增 30%，獲利更可維持賺 1 股本，而明年營收將挑戰 10 億元。

手機市場方面，林育申指出，日韓貿易戰影響，外界估韓系手機銷量恐僅剩 1 億支，但目前拉貨力道尚未趨緩，加上韓系高階手機使用價格較貴的熱板，仍看好下半年手機市場。

5G 商轉在即，今年陸續有手機品牌推出 5G 手機，林育申表示，明年雙鴻不會增加手機客戶，但 5G 散熱需求高，預期中高階 5G 手機均將導入熱板，2021 年將是換機潮高峰，2022 年則是 AI、自駕車的散熱需求成長。

伺服器方面，林育申指出，由於伺服器去年比較基期低，且市場看好輝達與 AMD 新推出的平價顯卡，不過目前仍無明顯的出貨量，預期明年才會有更明確斬獲，營收可望成長 10% 。