雙鴻Q2雙率雙增 EPS 2.6元 上半年4.78元

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (6) 日公布第 2 季財報，儘管三星手機出貨高峰已過，但仍交出亮眼成績，單季雙率雙增，毛利率、營益率皆優於第 1 季，稅後純益則達 2.26 億元，季增 20.2%，年增 527%，每股純益 2.6 元；上半年稅後純益 4.14 億元，年增 862%，每股純益 4.78 元，法人估，受惠 5G 商轉時程加速，全年營運可望賺一個股本。

雙鴻第 2 季營收 22.18 億元，季減 9.3%，年增 21%；毛利率 20.44%，季增 0.95 個百分點，年增 9.8 個百分點；營益率 11.2%，季增 0.43 個百分點，年增 10.8 個百分點；稅後純益 2.26 億元，季增 20.2%，年增 527%；每股純益 2.6 元。

雙鴻上半年營收 46.64 億元，年增 29.6%；毛利率 19.94%，年增 9.08 個百分點；營益率 10.97%，年增 9.6 個百分點；稅後純益 4.14 億元，年增 862%；每股純益 4.78 元。

雙鴻第 2 季因三星手機出貨高峰已過，加上華為遭美封殺，營收呈現季減，不過第 3、4 季產能利率將回升，加上下半年 ADM、伺服器等推出新晶片，可望刺激銷量成長。

展望下半年，雙鴻迎接 5G 時代來臨，估美國、中國等國家將持續進行 5G 相關建設，進一步推升基地台、手機等需求，未來 2 年散熱需求動能逐步提升。法人表示，雙鴻第 3 季將站上全年高峰，全年可望賺一個股本。

雙鴻將於明 (7) 日召開法說會，預期將聚焦在日韓貿易戰、5G 後續展望等議題。