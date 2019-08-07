【華冠投顧】台股國家隊出手，外資不領情，再賣143.2億元

台股昨日破底，國家隊出手，拉出一根 124 點下引線的紅 K 棒，今日指數衝高 10461 點後震盪拉回，紅翻黑，終場量縮小跌 8 點，收 10386 點，成交量 1207 億元。

就技術面而言: 台股昨日可視為本波跌深後反彈第一支腳，不過危機尚未真正解除，需要反覆震盪打底，清洗融資浮額才能恢復元氣，打底過程中並不排除再破一次昨日 10180 低點，因此，投資人操作仍須謹慎，勿積極追價及擴大持股比重，個股短線操作為宜，買賣賺!

接下來盤勢重點: 國家隊已經出手，但外資至今仍站賣方，今日賣台股 143.2 億元，所以，現在就等待外資在此是否賞臉，回心轉意愛台股，轉賣為買，而新台幣匯率方向也是大家要持續追蹤必觀察指標。

強勢股: 建準 (2421)，立凱(5227)，鈊象(3293)，家登(3680)，互億(6172)，茂林 KY(4935)，超眾(6230)，聰泰(5474)，致茂(2360)，佳龍(9955)，智易(3596) 等，弱勢股: 宏達電 (2498)，威盛(2388)，環球晶(6488)，台勝科(3532)，智寶(2375)，揚智(3041)，創意(3443)，南電(8046) 等。

分析師 林驛銘

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