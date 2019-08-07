【日盛投顧】量縮狹幅波動

◆盤勢分析

1. 周二美國股市出現跌深後急彈，四大指數全面收高，但亞股已經提前領先反彈，周三普遍呈現狹幅震盪。台股早盤則延續前一日反彈氣勢，小幅跳空高開，指數最多至 10461 點，但盤中權值股並無突出表現，指數隨即拉回平盤附近震盪，終場加權收 10386.18 點，下跌 0.08%，相對亞洲股市表現強勢。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，指數暫守在 240 天均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 1208.12 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在低檔震盪開口縮小、MACD 柱狀體持續下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 183.60 億元；外資 - 143.27 億元、投信 + 4.38 億元、自營 - 44.70 億元。

3.OTC 指數開高走低收最低，終場下跌 0.12%。目前上檔壓力為季線 136.95 點，下方支撐為 135 點關卡。



5G、散熱吸睛

1.5G 題材：下半年 5G 的基礎建設加速期，相關題材持續論動，2345 智邦、3596 智易、5388 中磊相關設備股價周三普遍表現強勢。

2. 散熱模組：5G 手機陸續面市，散熱模組廠商持續獲得市場資金的青睞，6230 超眾上漲超過 8%，再創波段新高，3324 雙鴻、3017 奇鋐、3338 泰碩、3563 健策緩步走升。

3.PCB：受到下半年旺季的到來，2383 台光電重回 APPLE 供應鏈，股價量出跳空上漲；6213 聯茂 7 月營收創高，Q319 續揚，股價爆量拉升；3037 欣興外資大買 5400 張，股價連續兩天彈升。

4. 電子元件：保護元件 (ESD) 大廠 6411 晶焱進入出貨旺季，投信買超助攻，股價再創反彈新高；6150 精測 7 月營收創高，2H19 營運回溫，股價連續三天上揚。

5. 操作建議：台股受制國際多空訊息交雜，由於指數回測年線，且成交量不足，建議短線操作上除了 5G(散熱、PCB) 相關題材，留意 7 月營收優異個股與進入銷售旺的食品。