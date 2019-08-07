台驊Q2毛利率創5季新高 EPS 0.66元 估8月海空運急單將湧現

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，稅後純益 7600 萬元，季增 111.65%，年減 21%，每股純益 0.66 元，其中毛利率創 5 季以來高點，展望下半年，台驊樂看美中貿易戰轉單效益將持續發酵，9 月 1 日美國加稅前，本月將見海空運急單，運價和貨量在短期內走揚可期。

台驊第二季合併營收 28.1 億元，年增 3.49%，營業毛利 5.15 億元，年增 7.4%，毛利率達 18.32%，不僅較去年同期成長 0.67 個百分點，也創 5 季高點，營業利益 7762 萬元，年減 9.76%，營業利益率 2.76%，年減 0.41 個百分點。

台驊解釋，第二季獲利衰退主要是因投資新事業增加費用，及去年有業外利益墊高比較基期，實際上第二季攬貨量較第一季成長。

台驊上半年稅後純益年減 28.9% 至 1.13 億元，EPS 0.98 元，台驊指出，今年加入新投資事業，並增加團隊拓展新興市場航線業務，使薪資費用較去年增加，且去年上半年有一次性認列所得稅迴轉利益約 2300 萬元，與匯兌利益 2729 萬元，因此使得純益年減。

不過，台驊看好貿易戰將帶動轉單效應，造就東南亞市場物流需求增加，此舉已反映在第二季攬貨量，第二季獲利較第一季增幅 111.65%，下半年營運表現可望逐季升溫。

台驊認為，雖貿易戰勢必影響整體經濟，艱鉅挑戰將層出不窮，但集團已在亞洲布建綿密的據點，且航線和產品均具多元化，整合各產業供應鏈物流的優勢顯現，未來在市場上的競爭力將大幅度提升，樂觀看獲利和毛利率成長可期。