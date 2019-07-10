台驊、中菲行6月營收創今年次高 下半年運量、價續提升可期

在東亞地區業務持續成長的帶動下，貨攬業者台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 合併營收逐月成長，6 月均創今年以來次高，進入下半年後，台驊樂觀看待，隨著美中恢復貿易談判、鬆綁華為產品禁令的效應帶動下，貨量和運價預計將有明顯提升。

台驊 6 月合併營收 9.48 億元，月增 0.95%、年增 7.67%，上半年合併營收 53.99 億元，年增 4.77%；而中菲行 6 月合併營收 13.75 億元，年減 3%，上半年達 82.85 億元，年增 1.8%。

台驊表示， 第二季除了營收季增 9.2%，毛利率 18.2% 也較第一季的 17.7% 提升，獲利面增溫，下半年營運策略仍維持三大主軸，包括擴大東南亞業務、積極推動中歐 / 中俄鐵路業務，同時也持續擴大中國進口一條龍業務。

台驊強調，貿易戰引發製造業對全球供應鏈的重新思考，生產基地正在移轉，且供應鏈也被要求更彈性並縮短時間，對於後勤物流管理系統是一大考驗，能掌握貨物移動的準確性、即時性與資訊的透明度者將更具競爭優勢。

另一方面，在貨攬景氣持續成長的態勢下，中菲行今日進行除息交易，行情緩步加溫，每股配發現金股利 1.5 元，除息參考價 21.35 元，盤中小漲至 21.55 元，填息逾 10%。