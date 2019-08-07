聯詠後市外資正向看 目標價最高看到225元

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 第 3 季營運展望平平，外資出具報告指出，聯詠 (3034-TW) TDDI 出貨將持續成長，另外 AMOLED 驅動 IC 將成明年成長動能，只是整體面板業仍有壓，不利驅動 IC 產品發展，因此各外資多維持中立評等，目標價最高上看 225 元。

外資表示，聯詠第 3 季 OLED 驅動 IC 需求雖些微下滑，但隨手機廠積極推出 5G 產品，第 4 季營運將恢復成長動能，且動能可延續至 2020 年。

TDDI 部分，聯詠表示，近期已有多家客戶採用 COF(覆晶薄膜) 的解決方案，有助價格穩定，預計 2020 年出貨量持續成長，而外資表示，聯詠在 TDDI 營收表現強勢，且產品滲透率不斷提升，聯詠的產品更已來到成長曲線中上緣，有助出貨表現。

SOC 方面，外資認為，聯詠第 3 季電視 SoC 受東京奧運需求帶動，出貨與營收成長，但由於面板需求疲軟，TCON(時序控制 IC) 估下滑，不過指紋辨識及監控應用進展順利，只是營收貢獻度仍相對有限。

外資對聯詠後市看法普遍分歧，分別給出不同目標價，最高上看 225 元，主要因是聯詠 TDDI 及 AMOLED 的驅動 IC 成長動能強勁，有助營收表現，最低則為 168 元，主因是聯詠在 TDDI 的高滲透率，成長空間不多。