蘋果需求急+集魚燈持續出貨 玉晶光7月營收創次高

蘋果公司新 iPhone 手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能持續升溫，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 7 月營收都大幅跳升，玉晶光今 (7) 日公布 7 月營收，以 12.84 億元改寫歷史次高，僅次 2012 年 11 月的 13.3 億元新高紀錄。

玉晶光 7 月營收 12.84 億元，月增 49.66%，年增 67.3%；累計前 7 月營收為 44.9 億元，年增率 7.52%。

玉晶光主管指出，7 月營收中，明顯見到主力客戶強力需求，同時，5 月起出貨的遠洋漁船集魚燈， 7 月持續出貨，營收貢獻金額在 1 億元以下，7 月營收大幅成長，主力來自光學元件出貨成長，8 月營收將持續看好。

美系外資日前發表報告指出，兩岸光學廠較偏愛玉晶光更甚大立光，美系外資並將玉晶光首度納入評等為「加碼」，目標價為 600 元，大立光評等也是「加碼」，目標價由先前的 5300 元調降為 5200 元。

美系外資最新報告指出，兩岸大型光學元件廠排序，玉晶光排序高於大立光，大立光又優於舜宇光學，歐菲光則敬陪末座。

外資認為，光學產業未來高成長動能，來自將使用 7P-8P 的鏡頭、感測元件將擴充至 6400 萬畫素、甚至到 1.08 億畫素，鏡頭銳利度的要求增加，刺激光學產業與單價 (ASP) 成長，且成長態勢未來 2-3 年維持不變。

在蘋果新 iPhone 的零組件拉貨效應之下，供應鏈營收都明顯較去年成長，最先反映在營收上是 7 月營收大幅成長，包括大立光 7 月營收創 10 個月來新高，月增 34.29%，年增 3.03%。

軟校廠台郡 (6269-TW) 7 月營收達 25.33 億元，月增 65.78%，創 8 個月來新高，台郡 7 月起也開始出貨重要美系客戶新機種，挹注營運表現，7 月營收年增率高達 65.78%。