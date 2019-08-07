台股盤中－亞股走弱壓盤、權值股平盤震盪 力守年線、10400點

美股四大指數 6 日同步反彈逾 1%，台股昨也留下逾 200 點的下影線，今 (7) 日早盤小漲開出，盤中站回 10400 點關卡，但受亞股同步拉回，三王台積電、大立光、鴻海等盤中股價紅翻黑，拖累大盤表現，指數力守平盤與年線支撐，預估量約達 1200 億元。

觀察權值股今日表現，台積電、鴻海與大立光等，早盤紅翻黑，平盤下震盪整理，拖累指數漲勢，其他權值股方面，矽力 - KY 開高走高一度攻上漲停價位，致茂、聯詠、億豐等也漲逾 4%，不過弱勢股則有環球晶、友達、中美晶、可成、遠東新等。

類股方面，散熱族群率先點火，建準漲幅超過 9%，力致、超眾漲逾 4%，雙鴻、健策、泰碩、奇鋐等皆在盤上；遊戲族群同樣強勢，鈊象、宇峻、智冠、橘子、傳奇、智崴、網龍等股價表現不俗；生技股喬山、晟德、麗豐 - KY 漲逾 3%；汽車族群，包含裕融、和泰車、裕日車、裕隆、中華、三陽等，股價走勢持穩向上。

昨日召開業績發表會的台塑四寶，對下半年展望轉趨保守，台塑集團今日整體表現疲弱，台塑化、台塑、南亞股價都在盤下震盪。金融股表現平平，上海商銀跌逾 1%，國泰金、永豐金、台新金、開發金、第一金也都在盤下整理。

法人表示，權值股走勢有壓，資金轉往營收亮眼的中小型股，短期內恐盤勢仍受美中貿易戰、香港局勢等利空因素影響，預期台股短線仍相對偏弱，持續震盪整理機率偏高，可先留意近期公布營收之個股表現。