貿易戰惡化 蘋概股、終端品牌首當其衝 可透過台股反向ETF避險

貿易戰再度惡化，國泰投信表示，此次被課稅的主要為終端產品，蘋概股、終端品牌、組裝廠首當其衝，電子產業恐第三季旺季不旺，而台股電子股比重超過 60%，建議透過台股反向 ETF 適時避險。

市場恐慌情緒稍降溫，美國三大指數震盪反彈，然美中貿易衝突發展仍需密切留意，美國宣布自 9 月 1 日起將對中國大陸 3000 億美元進口商品課徵 10% 的關稅，國泰投信表示，被課稅的主要為終端產品，且將涵蓋蘋果所有重要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 及 AppleTV，就連顯示器、鍵盤等配件也難逃稅負，對美國民眾的消費將有較大影響。

蘋果恐怕是此波受衝擊最嚴重對象，同時將拖累台股蘋果概念相關個股的業績，對終端品牌廠商及組裝廠商的影響最大，可能導致國內電子產業第三季旺季不旺。

另一方面，日韓同樣上演貿易戰，日本政府宣布自 7 月起，對南韓實施用於半導體及面板等三種高科技材料的出口限制，南韓則反制宣布韓國的白色名單將剃除日本。8 月日本同樣將南韓移出「白色國家名單」，使南韓喪失出口優惠措施，自 8 月 28 日起生效，南韓亦反制日方，宣布韓國的白色名單將剃除日本，日韓貿易戰越演越烈，將衝擊全球電子產業供應鏈的供需。

國泰投信台股 ETF 經理人蘇鼎宇表示，中美貿易戰依舊難解，人民幣兌美元貶破 7 整數關卡，後續仍將關注美國相關制裁手段，加上日韓貿易戰升溫，全球科技股恐將進行一波修正，上週美股科技股 Nasdaq、費城半導體指數分別下跌 3.92%、6.63%。

蘇鼎宇表示，台股電子股比重超過 60%，恐將隨美股科技股修正，建議逢指數反彈可布局台股反向 ETF 避險，降低不確定風險。