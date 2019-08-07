Strategy Analytics: 全球Q2智慧手錶出貨量升至1200萬 蘋果市占居冠

根據 Strategy Analytics 的最新數據顯示，今年第二季全球智慧手錶出貨量成長 44% 達 1230 萬支。而蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch 出貨了 570 萬台，較去年同期的 380 萬支成長了 50%，市佔率達 46.4%，位列第一。

智慧手錶市場在第二季持續成長，整體出貨量約為 1230 萬支，高於去年同期的 860 萬支。

Strategy Analytics 的執行董事 Neil Mawston 表示：「Apple Watch 仍然遠遠領先於市場其他產品，該公司的智慧手錶市占率在本季成長至 46%。Apple Watch 已經成抵禦了像是 Fitbit 等對手的激烈競爭，蘋果仍然的智慧手錶市場領導者。」

蘋果持續在該領域佔據主導地位，並且在最近包括 Apple Watch、AirPods、Beats、Apple TV 和 HomePod 在內的類別中創造了 55 億美元的創紀錄營收。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在 7 月份的財報電話會議上曾表示，Apple Watch 的採用率處於創紀錄的水平，蘋果的可穿戴設備業受惠於新用戶的湧入，較去年同期成長了 50%。

三星則以 200 萬支的出貨量排名第二，較去年同期增加了一倍以上。市佔率從 2018 年第二季的 10.5% 提升至 2019 年的近 16%。三星如今已成為全球第二大智慧手錶大廠，新一代產品 Galaxy Watch Active 2 也將有助於鞏固該公司在全球智慧手表市場中的地位。

位居第三的則是 Fitbit (FIT-US)，出貨量呈現下滑，從去年同期的 130 萬支下跌到今年的 120 萬支，市占率則從 15.2% 降至 9.8%。在本月早些時候，由於該公司的 Versa Lite 銷量低於預期，並且苦於來自蘋果的 Apple Watch 市場競爭，Fitbit 下調了 2019 財年的獲利預期。