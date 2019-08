南山再傳獲獎捷報 三度蟬聯「最佳壽險公司」

南山人壽憑藉卓越的經營績效及實踐企業社會責任創新作為,今年已陸續獲得國內外多項大獎肯定,近期再傳捷報,榮獲「國際財經獎」(International Finance Awards) 及「保險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards) 所頒發的二項大獎、三項殊榮,展現出良好營運成效。

「國際財經獎」(International Finance Awards) 是由英國財經專業媒體《國際財經雜誌 International Finance Magazine》所舉辦,日前公布南山人壽獲得「2019 台灣最佳壽險公司」(Best Life Insurance Company, Taiwan 2019),是南山人壽連續三年得到主辦單位肯定,獲得這項的殊榮。

事實上,針對此獎項,主辦單位每年會對全球不同領域的企業進行評選,而南山人壽在全球眾多企業中脫穎而出,突顯在經營策略及穩健財務實力等方面的成績備受國際認可,且為台灣唯一獲此獎項之壽險公司,更證明南山人壽為台灣壽險業的標竿。

《International Finance Awards》認為,在中美貿易衝突、英國脫離歐盟及國內外政經局勢不確定多重因素影響下,南山人壽憑藉優異的經營實力,績效表現持續突出亮眼。2018 年合併年度稅後淨利達新台幣 265 億元,較 2017 年同期成長逾 21%。合併資產總值持續成長,於 2018 年超過新台幣 4.3 兆元,較 2017 年同期成長 8%。有效保單約 1100 萬件,提供超過 620 萬保戶優質的保障及保險規劃服務,更持續獲得民營保險業最佳信用評等,創下連續 7 年獲得中華信用評等公司及標準普爾公司 (S&P) 評定為「twAA+」及「A-」,表現受到市場肯定。

此外,南山人壽今年也首度獲得亞洲知名財經媒體《保險業亞洲雜誌 Insurance Asia Magazine》舉辦的「保險業亞洲獎 (Insurance Asia Awards)」,獲頒發「年度最佳壽險公司獎 Domestic Life Insurer of the Year-Taiwan」、「年度最佳企業社會責任獎 CSR Initiative of the Year-Taiwan」,顯示南山人壽除保險本業穩健的經營成效備受國際財經媒體肯定,從公益服務精神出發的企業社會責任表現,更逐漸引起國際媒體重視。

南山人壽從保險公益服務精神出發,整合全台近 360 處服務據點與 3 萬多名內外勤同仁的力量,結合南山人壽慈善基金會,攜手全台 204 家合作醫院,深入社區提供醫療關懷服務,推動社區醫療照護關懷計畫,幫助弱勢民眾安心就醫,打造健全的社區健康照護網絡,並舉辦全台第一個專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」,並導入社會投資報酬率擴大社會影響力。

同時,更以具體行動,導入 ISO 14067 碳足跡標準,進行「人身保險服務」的碳足跡分析,並取得環保署產品碳足跡標籤證書,成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的保險業者。主辦單位認為,南山人壽不僅在經營實力上表現亮眼,實踐企業社會責任創新作為更足為業界典範。

面對全球經濟震盪多變等諸多挑戰,南山人壽將秉持「公益服務業」的信念,持續推出符合客戶需求的優質服務與創新商品,同時建立嚴謹的風險控管機制,強化穩健的企業基礎,成為保戶心中首選的保險公司。