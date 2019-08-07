國家隊救援年線 止跌確認得拚3個「88」!

台股昨日國家隊上場救援年線，股匯市同步出擊，大盤自低點往上，一度拉抬達 245 點，台指期高低點振幅更高達 292 點！雖國家隊在年線附近表態，但台股這一波 6 個交易日，出現多達 5 個跳空缺口，止跌確認還有待努力，止跌確認訊關鍵得看 3 個「88」，包括 8 月 8 日，以及大盤指數 10488 點，台指期 10388 點。關鍵點位 10388、10423 與 10488 點。

昨日國家隊展現強力救援，最好能一鼓作氣，讓台股確認止跌，其中反攻氣勢強弱的觀察點為 10423 點，如能站穩 10423 點，才有機會續往 10444、10488 點挑戰，必須站穩 10488 點，才有機會續往 10500 點、10521 點挺進。但如 10423 點未能挺住，需提防回測 10388 點、10344 點，而 10303 點為國家隊救援的觀察位置，如棄守 10303 點，提防盤勢轉弱。在台指期部分，如要轉強，最好能突破 10388 點，如進行震盪回測，觀察點為 10344、10303 點，10277 點則是 10300 關卡的最後防線，多頭如要強勢反攻，最好別再往 10247、10209 回測。

台股昨日能夠有戲劇化的演出，電子三王台積電、大立光與鴻海，齊心反攻，功不可沒，大立光並演出一日填息，因此大盤如要止跌，電子三王今天不可缺席，而電子三王率領的半導體、蘋概與光學等 3 大族群，也將是人氣指標。不過漲時重勢，跌時重質，有業績題材加持個股，在 7 月淡季中，業績能創歷史新高個股，且技術面仍強於大盤，站在月季線之上者，一旦大盤發動攻勢，可望提前竄出，較有表現機會!

如盤勢能繼續反彈，也是投資人檢視持股與汰弱換強的好時機，除了以月季線為強弱分野外，也可檢視手中持股，是否站上 8 月 2 日高點，如能站上 8 月 2 日高點，短線氣勢強於大盤，否則即比大盤更弱。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)