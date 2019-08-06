華碩筆電泰國銷售傳捷報 新品將挹注下半年營運動能

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (6) 日表示，泰國筆電市場再傳銷售捷報，消費型筆電拿下 3 成市占、電競筆電同樣取得 46.8% 市占，雙雙拿下泰國市占第 1，而隨著 ZenFone 6、ZenBook Pro Duo、ROG Phone 2 等新品陸續上市，法人預期，將成為華碩下半年營運成長動能。

華碩表示，繼日前奪下美國電競筆電市占第一後，根據知名市調公司最新報告顯示，華碩在泰國以超過 3 成的市占躍居 6 月份消費性筆電龍頭，拿下稱霸東南亞的最後一塊版圖，主因是今年在高階機種推出多款 ASUS ZenBook 系列新機助攻，銷量大幅提升，年增 2.5 倍。

在電競筆電方面，華碩表示，6 月也以 46.8% 的市占拿下泰國市場第一的位置，進一步分析顯示，電競筆電自去年起首度引進 TUF Gaming 系列產品，一上市即攻下年輕族群心佔率，帶動華碩電競筆電市占成長。

整體而言，華碩表示，在泰國 76 個省份擁有上千家門市，將持續定期舉辦門市銷售人員教育訓練，穩固通路信心，此外，今年 7 月也正式進駐曼谷中央世界購物中心 (Central World) 開設品牌旗艦店，提供消費者體驗服務。

而華碩雙螢幕筆電 ZenBook Pro Duo、ASUS ZenBook 15 系列，主打為多工需求的專業人士設計，今日也正式於台灣上市，另外包含翻轉鏡頭手機 ZenFone 6、電競手機 ROG Phone 2 也都已經在台上市，法人認為，華碩在新品推出帶動下，加上 9 月開學季即將到來，預期本季營運動能可望升溫。

華碩第 2 季集團合併營收 742.34 億元，季減 13.55%、年減 8.71%，累計今年前 6 月合併營收 1601.03 億元，年減 7.95%。