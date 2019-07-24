華碩雲端報捷 將協助新加坡Certis Group建置AI雲端系統

華碩 (2357-TW) 旗下華碩雲端報捷，與新加坡 Certis Group AI 簽署 MOU 與取得訂單，將協助建置 AI 雲端服務系統，瞄準全球智慧保全市場商機。

華碩表示，雙方合作將著重在 Certis AI 雲端系統建置，基於 Certis Group 累積的大數據開發科技執法與安全監控等 AI 應用，搭配華碩 AI 研發能量及雲端系統建置、軟硬整合經驗，為全球智慧保全市場帶來新的數位轉型。

Certis Group 是新加坡主權基金淡馬錫旗下 100% 投資的子公司，服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、提供包含新加坡樟宜國際機場等 7 個機場、36 家以上購物中心、醫療院所等智慧保全服務。

華碩雲端總經理吳漢章表示，全球智慧保全商機龐大，與 Certis Group 跨界合作，將落實 AI 產業化，並將台灣的 AI 技術推廣到更多國家。

華碩表示，投入雲端領域 10 多年，包含 AI 雲端基礎建設、數據儲存平台、AI 技術平台、高效能伺服器、智慧終端等自有技術，具備雲端到 AI 垂直軟硬體整合能力，已協助科技部建置台灣杉二號 AI 超級電腦外，也將逐步拓展全球 AI 合作商機。