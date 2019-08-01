華碩下半年營運催馬力 電競手機、雙螢幕筆電開賣助陣

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (1) 日正式在台銷售 ROG Phone 2，同時也宣布，在 COMPUTEX 電腦展中發表的雙螢幕筆電 ZenBook Pro Duo、ASUS ZenBook 15 將於 8 月 6 日正式在台上市，瞄準專業創作者市場，將帶動下半年營運成長。

華碩去年大動作調整各事業群營運規劃，並整頓手機業務，今年第 2 季也因為反映貿易戰、全球經濟不確定影響，導致消費者信心及部分新興市場需求下滑，法人認為，隨著 ZenFone 6、ROG PHONE 2、雙螢幕筆電 Pro Due 系列等新品陸續推出，加上 9 月開學季即將到來，預期營運動能可望升溫。

華碩表示，先前推出的 ZenFone 6 截至 7 月底在台已售出逾 2 萬隻，預計 8 月將調高調高 1 倍貨量，以因應電信商庫存需求。

華碩表示，雙螢幕 ZenBook Pro Duo 系列採用 ASUS ScreenPad Plus，提供 4K UHD OLED 四面窄邊框的觸控螢幕與 4K ScreenPad Plus 延伸觸控螢幕，此外，華碩也宣布 ASUS ZenBook 15 世界最小機身筆電，將隨雙螢幕筆電推出，提供最新的 ScreenPad 2.0，並採用 NanoEdge 四面窄邊框螢幕。

華碩表示，ASUS ZenBook Pro Duo 雙螢幕筆電系列，繼 6 月於巴西首波開賣後，也將在 8 月 6 日正式於台灣上市，主要瞄準為有多工需求的專業人士設計。

手機方面，華碩與中國遊戲龍頭騰訊合作的電競手機 ROG PHONE 2，今日也正式在台上市，先前在中國電商平台京東創下高達 250 萬人次的預約搶購，預期包含筆電、手機新品，將可帶動華碩下半年營運表現。

華碩第 2 季集團合併營收 742.34 億元，季減 13.55%、年減 8.71%，累計今年前 6 月合併營收 1601.03 億元，年減 7.95%。