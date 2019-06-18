淘帝-KY通過配發股利4.65元 線上線下雙品牌齊發搶市

淘帝 - KY(2929)日前舉行 2019 年股東常會，由董事長周訓財先生主持，全體股東出席率達 71.49% 之支持，會中承認並通過 2018 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2018 年盈餘分派案，並決議配發每股 4.65 元股利，包括每股 3.15 元現金股利及每股 1.50 元股票股利。此次股東會亦進行全面改選董事 (含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事包括周訓財、周志鴻、王冠華、李宗儒，三席獨立董事則由陳東生、林鴻昌及張志朋擔任，新任董事(含獨立董事) 之任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日止。



淘帝 - KY 表示，旗下 TOPBI 品牌採取全渠道零售通路布局策略，2018 年累計 TOPBI 品牌銷售據點達 1,600 間，其中，全年線上電商銷售較前一年度大幅增加 26 倍，占整體營收比重攀升至 4.20% 之成績，同時，目前快時尚童裝產品款式比重亦已提升至 40%，透過優化生產供應商管理，縮短產品研發至上市銷售期間，亦成功帶動代理商下單頻率增加至每季一次，有助於優化集團營運效率。



淘帝 - KY 經全體出席股東通過，考量未來擴大市場布局規畫，因此保留部分現金作集團設置位於中國江蘇宿遷之自有智慧倉儲物流中心、以及推出全新子品牌—mini topbi 之用，此外，股東權益報酬率 (ROE) 及資產報酬率 (ROA) 連續 7 年維持雙位數表現，2018 年分別達 20.13%、12.32%。



淘帝 - KY 表示， 2019 年第一季透過線上代理商以及 TOPBI 品牌線上會員人數衝破 23 萬人，帶動電商銷售占整體營收比重已達 7%，在旗下 25 個代理商以每年 3-5% 展店速度穩定擴張銷售據點的基礎下，未來亦持續投入資源於電商領域布局。



另外，淘帝 - KY 亦持續提升 TOPBI 品牌整體形象及門市風格創新，將於第三季推出全新第八代視覺形象門市；且集團今年計畫將推出聚焦 80 公分至 120 公分小童的線上銷售領域 Mini Topbi 品牌，採取通過消訂產方式，結合線上代理商布局細分市場，藉由精準的品牌、形象、產品之定位，實現線上及線下通路有效「差異化」經營理念，透過同步發展線下實體 TOPBI 及電商 Mini Topbi 雙品牌，提供未來整體營運保持良好成長動能。