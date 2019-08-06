上銀旗下大銀微9月掛牌上市 業績成長可期

上銀 (2049-TW) 旗下大銀微系統 (4576-TW) 今 (6) 日舉行上市前業績發表會，預計今年 9 月掛牌上市，承銷價暫定 56 元，公司發展核心產品為線性馬達及力矩馬達等傳動元件，董事長卓永財表示，隨著全球重視製造業聲浪再起，工業 4.0 已是未來趨勢，未來業績成長可期。

大銀微系統成立於 1997 年，實收資本額為 10.6 億元，增資後股本將增加至 11.79 億元，公司主要產品為線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器，且同時提供客製化產品及服務，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠，銷售遍及美洲、歐洲和亞洲等地區。

大銀微坦言，身為精密技術產業，高階技術人才極難尋找，另外總體經濟景氣波動也影響著客戶的投資意願，但多年來公司重視產學合作以及建立全球行銷，與國內外多所知名大學保持合作，並積極掌握客戶訂單，同時與母公司上銀行銷通路結合，構建出一套完整的體系，今年於日韓貿易戰快速的訂單掌握便是最好的例子。

展望今年，大銀微上半年受中美貿易戰以及折舊所致的產能利用率下滑影響，營收表現欠佳，但已有好轉趨勢，下半年雖然中美問題仍是未知數，但受惠於日韓貿易戰所衍生的韓國半導體廠商需求增加，對於大銀微是重要的機會點 ，將有助業績成長，下半年會超越上半年表現。

另外 5G、物聯網、電動車等新興產業崛起，將帶動 E1 驅動器、力矩馬達需求增溫，亞洲市場升級工具機至四、五軸也會貢獻大量營收，大銀微躬逢其盛。

卓永財指出，2011 年德國總理梅克爾在漢諾威工業展揭開再工業化序幕，大眾重新關注製造業發展，而製造業由過去集中製造 ，在中美貿易戰後逐漸轉向分散式生產，雖然大銀微短期需做出些許調整，但長期而言仍是利多，加上力矩馬達於日本佈局不錯，且移至東南亞的廠商整頓完成後將於明年陸續發酵，機會將會更多，明年將會更好。

大銀微系統 2018 年合併營收為 28.09 億元，每股盈餘為 2.39 元，創歷史新高。今年上半年合併營收為 10.76 億元，年減 26.1%，主要受中美貿易爭端，導致下游客戶觀望影響。