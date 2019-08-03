貴金屬盤後─避險買盤進場 黃金大幅收高25.10美元 創逾六年收盤高點

週四，川普總統宣布對中國商品加徵關稅，貿易戰因而加劇。避險買盤拉抬黃金大幅上漲，並創逾六年收盤高點。

12 月黃金上漲 25.10 美元，或 1.8%，收於每盎司 1457.50 美元，創 2013 年 5 月 9 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

9 月白銀上漲 9 美分，或 0.6%，至每盎司 16.27 美元，但本週仍下跌 0.8%。

美國今日公布 7 月新增就業 16.4 萬人，失業率持平於 3.7%。該數據公布後，黃金走勢震盪。

分析師說，整體而言，就業報告不會影響聯準會 (Fed) 的利率政策。但預期今年稍後，Fed 將再度降息一次。

川普週四發布系列推文， 宣布對額外 3000 億美元自中國進口商品課徵關稅 10%，中美貿易戰因而加劇。稍早，華盛頓與北京曾形容近來雙方的貿易談判具有建設性。

分析師說，進口稅上升，全球貿易磨擦惡化，將對全球工業活動與經濟成長構成壓力。貿易關係進一步轉差，基本金屬壓力恐增加，但避險資產，如黃金，則更具有吸引力。

中美貿易戰升高，增加了聯準會 (Fed) 於未來幾個月，再度降息的機會，對貴金屬亦屬利多。

其他金屬交易方面，10 月白金上漲 1.70 美元，或 0.2%，至每盎司 853 美元，本週下跌約 1.7%。9 月鈀金下跌 10.10 美元，或 0.7%，至每盎司 1404.20 美元，週四，鈀金大跌 7.2%。本週，鈀金跌幅達 8.3%。

9 月銅下跌 9.4 美分，或 3.5%，至每磅 2.5715 美元，本週收低 4.2%。