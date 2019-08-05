NAND Flash合約價Q3仍續跌 惟跌幅收斂

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出，7 月各類 NAND Flash 記憶體產品合約價已出爐，整體合約價仍走跌，但由於東芝跳電對產出造成直接衝擊，導致主流產品價格跌幅收斂。

針對近來日本對南韓祭出限令事件，TrendForce 認為，日本政府此次的規範調整僅是將南韓移出白名單，過去亞洲國家中僅南韓在名單內，未來南韓只是從特別待遇國家，變回普通國家，加上日本政府也已增派人力加速審查，對廠商產出應不致於造成影響。

TrendForce 指出，在消費性領域及智慧型手機客戶的 eMMC/UFS 方面，由於合約價大多於 6 月議定，第 3 季雖有旺季需求支撐，但受到國際情勢不確定性等影響，需求仍屬疲弱，合約價呈現 5% 上下跌幅。

展望第 4 季，TrendForce 預期，部份低容量產品可能歷經價格調整而小幅上漲，其他部分則持平；在 Client SSD 方面，同樣受合約價先行議定影響，加上市場庫存仍高，第 3 季跌幅近 10%，但預計各供應商庫存，將在第 4 季回到較健康水位，有助市場價格回穩止跌。

Enterprise SSD 部分，東芝與威騰市占率不高，供給面受影響不大，需求表現同樣受到中美貿易情勢影響，備貨力道並不如市場原先預期樂觀，第 3 季 Enterprise 合約價至少下跌 15%。而東芝跳電事件影響將反映在第 4 季，隨著各供應商庫存水位回到較溫和區間，價格跌幅可望收斂，但基於伺服器價格競爭激烈，預計 Enterprise SSD 合約價仍將維持小跌走勢。

TrendForce 指出，從整體產品比重來看，Wafer(晶圓) 價格雖漲幅最高，但占整體交易市場比重較低，相較之下，SSD 與 eMMC/UFS 占整體 NAND Flash 交易市場比重達 8 成，在其價格跌幅仍有 5 至 15% 情況下，第 3 季 NAND Flash 整體市場價格仍呈現下跌格局。

若逐一觀察報價走勢，首先衝擊最劇、價格反彈最激烈的為，面向通路市場的 Wafer 價格，產品均價於 2017 年 11 月起至今，已歷經相當長時間的跌勢，價格已貼近廠商現金成本，加上在 Wafer 市場供給具相當影響力的威騰直接受到東芝跳電的影響，因此本月各供應商均提高價格，截至 7 月底 Wafer 合約價漲幅漲幅已經超過 15%

展望 8 月，TrendForce，跳電事件影響仍可能延續，並可望帶動價格繼續上揚，但預計漲價幅度，不會如 7 月的第一波反彈劇烈。