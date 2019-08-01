三陽入主農林 將盤點土地資源發展休閒旅遊、資產開發

農林 (2913-TW) 今 (1) 日召開股東臨時會，順利選出 13 席董事 (含 3 席獨董)，並於會後董事會推舉最大股東三陽(2206-TW) 子公司上揚資產代表人吳清源 (現為三陽董事長) 擔任董事長，吳清源表示，未來將逐步重新盤點現有土地資產，依據特性予以最佳的開發運用，達到有效活化自有土地、創造價值的目的。

吳清源表示，農林擁有數十年農業改良和茶葉種植的專業知識，過去在總經理林金燕帶領下，導入機械化、自動化、數位化的種植和製茶方法，製茶技術逐年提升，以老埤農場為例，去年生產 124 噸，今年有望上看 350 噸，未來將朝滿載 3500 噸的目標努力。

吳清源強調，農林全台還有許多茶廠已結合觀光休閒旅遊發展，若能再深入強化休閒體驗，後市大有可為。

為強化公司治理，農林已延攬李勝琛、宋重和和葉立琦三位術有專精的專業人士擔任獨立董事，協助董事會決策重大議案，並提升內部監督機制，朝向公司治理最佳化邁進。

此次農林股東臨時會選出 10 席董事名單分別為林金燕、德川國際開發代表人廖陳宣有、唯福投資代表人顏志光、安梅投資代表人林秀榿、上揚資產管理代表人吳清源、上揚資產管理代表人黃裕昌、源興行銷代表人邵瑋霖、新世鑫國際投資代表人張凌綺、新世鑫國際投資代表人張家銘，以及久津實業代表人詹連凱。