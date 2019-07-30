萬事達卡：台灣人海外旅遊首選日本 前三大喜愛造訪城市日本全包

台灣人對出國旅遊消費大方，據萬事達卡新公布的 2019 年「全球最佳旅遊城市報告」，國人去年海外旅遊人數占比，首度擠進全球前 10 名，比起 10 年前名次前進 4 個名次，至於喜愛的旅遊地點首選日本，喜愛造訪的海外城市，前三名都由日本包辦。

萬事達卡今 (30) 日發布全球最佳旅遊城市報告，報告內容指出，台灣旅客去 (2018) 年的海外旅遊人數占比首度擠進全球前十名，較 10 年前上升 4 名，而在北亞地區中排名高居第四名，顯示出國旅遊在台灣蔚為風氣。

以旅遊地區來說，日本仍是國人最愛，榮登最愛造訪的國家之冠，而喜愛造訪的海外城市，前三名也全由日本包辦，分別是東京、北海道及沖繩，顯示日本對於台灣人來說具有相當程度的吸引力。

以消費能力來說，亞太地區的觀光客人數過去 10 年間快速成長，前 10 名中亞太市場就占了 4 名，其中光是中、日、韓、台等四個國家的旅客，海外旅遊所花費金額占全球前 200 大市場旅遊支出額近 2 成 (18.5%)。

其中大陸占全球前 200 大市場海外旅遊支出份額的 9.6% 居冠，其次分別為日本 (3.5%)、韓國 (3.3%)、台灣 (2.2%)，顯示台灣人在內的北亞市場消費者，對於海外旅遊花費毫不手軟。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示:，根據萬事達卡最新「消費者購買傾向調查－旅遊」報告，超過 5 成的台灣民眾選擇日本做為未來一年內的出國旅遊首選目的地。

而在花費支出項目上，台灣消費者海外旅遊時花在用餐的費用占旅費比重約 16%，高於購物花費比重 15%，顯示除了購物血拼，國人出國時也喜愛花錢享用美食犒賞自己。