電子購物業上半年營收創高 今年挑戰2000億元大關

國人消費管道改變，推升網購市場快速成長，經濟部統計處今 (5) 日表示，今年上半年電子購物業營業額達 970 億元，創歷年同期新高，年增 6.6%，在業者積極優化行動購物介面、多元支付及跨業合作之下，今年營收可望突破 2000 億元大關，再創新猷。

經濟部表示，隨網路科技不斷發展，帶動民眾消費習慣轉變，電子購物業 2018 年營業額達 1894 億元，創歷年新高，年增 12.4%，近 8 年平均每年成長 8.1%，優於整體零售業的 1.1%，占整體零售業比重由 3.2% 增至 5.1%。

根據統計，熱銷商品以家電及資通訊商品為大宗。2017 年以家庭器具類占 28.8% 居首位，較 2013 年提高 10.6 個百分點最多，資通訊商品占 22.6% 居次，兩者合計逾五成，顯示民眾對電子及家電產品透過網路購買接受度提高；文教及娛樂用品類占比則從 2013 年 24.2% 下滑至 2017 年 7.9%，主因少子化及資訊傳播多元化，書籍、雜誌及娛樂用品銷售下滑導致。

支付工具方面，2017 年以線上刷卡占 66% 為主，選擇現金支付 (超商取貨付款及宅配貨到付款) 占 29.3% 次之、金融轉帳則占 3.4%，其他支付方式 (含行動支付、電子票券、禮券等) 比例僅占 1.3%；隨著行動支付普及化，預期未來使用比例可望進一步提升。

經濟部指出，價格競爭激烈、毛利偏低也成為電子購物業主要困境。根據調查，2017 年電子購物業經營上遭遇的困境，以「價格競爭激烈，毛利偏低」占 70.8% 居首，較 2015 年增加 5.6 個百分點，顯示網路商品資訊透明，價格及品項查詢容易，也普遍帶來市場價格競爭；「消費需求多變」的業者占 64.6% 次之。

經濟部表示，強化 AI 技術輔以大數據，精準掌握消費者需求，推動跨國電商合作，以提升我國電商在國際市場之知名度及能見度，將是未來努力方向。