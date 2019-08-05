中美纏鬥難解 資金湧避險資產

一週回顧及表現

成熟市場

1. 上週聯準會宣布降息一碼至 2% ~ 2.25%，並稱這僅是週期調節的預防性降息，並不代表進入降息循環，聯準會不夠鴿派的態度，加上美國總統川普揚言要在 9 月對中國餘下的 3 千億商品加徵 10% 關稅，導致全球股市下跌 2.96%，美股則下跌 3.10%；

2. 面對全球股市震盪，加上七月 Markit 製造業採購經理人指數下滑至 46.5，為 2018 年以來最低，政治方面，英國新首相添無協議脫歐的可能性，歐洲股市下跌 4.21%。

新興市場

1. 面對美國加徵關稅在即，上週中共中央政治局會議並未加大當前政策的力度，但更加強調強調保持流動性和減稅政策，並重申結構性改革和擺脫對房地產的依賴，中國股市大跌 4.95%，新興市場股市則下跌 4.01%；

2. 巴西 7 月份製造業 PMI 指數進入萎縮，由前期的 51 下滑至 49.9，儘管巴西央行超預期降息兩碼，仍受全球投資情緒拖累，拉美股市下跌 3.43%。

債券市場

1. 雖然聯準會不如市場想像中鴿派，但風險性資產賣壓帶動美國政府債券指數上揚 1.20%，美國 10 年期政府債券殖利率大幅走滑至 1.85%，美國投資等級債券也上漲 0.96%；

2. 風險性債券幾乎全面下跌，全球高收益債券利差擴大，上週下跌 0.37%；當地貨幣計價新興市場債則受到匯率下跌影響，跌幅較大，上週下跌 1.04%。

原物料、匯率

1. 受到風險情緒轉變及經濟數據疲弱影響，美元上週貶值，但相較其他貨幣還是相對強勢；

2. 中美關稅衝突再起，預計加徵關稅的商品清單將可能拉升物價，導致黃金上週上漲 1.20%。

資料來源: Bloomberg, 2019/08/05（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/02）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/08/05（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/02）

三大市場關鍵事件及分析

1. 巴西央行降息兩碼，持續刺激經濟

巴西央行宣佈調降政策利率 0.5%，期望透過進一步壓低實質利率，幫助經濟加快復甦的腳步。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/2

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/2

2. 美國降息，但幅度不如預期

美國聯準會宣佈降息一碼，但強調美國經濟依然穩健，且此次降息不是連串降息的開始，試圖安撫投資人緊張情緒。

真的是鷹派降息？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1991-2019。

降息不一定有利股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1991-2019。

3. 美國與中國繼續纏鬥

美國總統川普不滿中國拖延貿易談判，表示將於 9 月 1 日對中國加徵新一輪關稅，在經濟衰退機率升高且選舉逼近情形下，美國政府面臨雙重時間壓力，談判難有成果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/2。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/2。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/1。

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