【安聯投信】貿易戰再掀波瀾 多元資產抗震

美國聯準會（Fed）上周並非如市場預期開啟降息循環，加上美中貿易摩擦升級，市場避險情緒升溫，美股上周四大指數多以下跌作收；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，除美股市場資金上周淨流入 47.79 億美元外，其餘各地市場資金多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，美、中上周重啟談判，不僅沒有達成共識，美國總統川普更宣布將對中國輸往美國價值 3000 億美金的商品加徵 10% 的關稅，兩國貿易對峙程度不降反升；而稍早 Fed 雖宣布降息 1 碼，但因主席鮑爾表示此舉不一定為降息循環起點，調性相對鷹派，導致美股上周連續三天收黑，其中標普指數單周跌幅約 3.1%，為今年最大單周跌幅。

在其他市場部分，歐洲受到美中貿易摩擦加劇影響，泛歐 600 指數單周下跌 2.46%，亞洲與新興市場則因日韓貿易爭端升溫與美中談判觸礁牽連，日本東證指數單周也小跌，MSCI 新興市場指數下跌幅度更來到 2.78%。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，在 Fed 上周宣布採取預防性降息，但對美國基本面仍持正面看法之後，市場原本仍在消化相關訊息，但接下來因美中貿易談判觸礁，川普總統宣布 9 月將對中國開徵新一輪 10% 關稅，市場再現震盪；此外，日本也在 2 日內閣會議中，決定將南韓移出貿易優惠名單，這是繼 7 月初對南韓採取半導體原料出口管制後，新一波的貿易限制措施，隨著區域及全球貿易爭端烽火再起，下半年經貿展望恐出現雜音。

謝佳伶表示，上周在來自政經局勢的快速變化下，市場情緒略顯不安，本應因降息激勵的美國股市，首先在 Fed 表示此次作為不一定為一連串降息循環的開始後，預期落空而下跌，後雖於隔天開盤回神，但在川普關稅推文一出後再次收黑；在全球局勢愈趨複雜，情勢變化快速的此時，投資更應重視分散風險。

謝佳伶建議，此刻，宜藉由各式資產所具不同特性截長補短，強化保護；舉例來說，投資人可將包括成長股、可轉債與高收益債等多元資產組合作為核心配置，如此不但可在市場波動時藉由債券息收抵禦下檔風險，更可在市場回神時以成長股追求跟漲，靈活應對局勢變化。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易談判上周未達共識，川普總統接續宣布的新一波關稅政策，對台股帶來衝擊。

廖哲宏分析，升級的美中關稅衝突短線上的確可能對下半年的電子產業旺季增添不確定性，然而因台灣企業多早已著手調整生產基地布局，關稅帶來的衝擊預料將逐漸減緩，接下來建議仍關注長期的發展趨勢。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股近日受到美中貿易摩擦多有波動，然而觀察基本面向，重要產業如 5G 的加速布建與半導體下半年展望的回溫仍將持續，短線上的整理及拉回反而提供進場的機會點，可加以把握並伺機布局。

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