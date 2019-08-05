中國7月服務業PMI跌至五個月新低 達51.6

今 (5) 日中國財新公布 7 月份服務業 PMI 下滑至 51.6，比 6 月份下跌 0.4 個百分點，創近五個月新低。

結合之前公布的 7 月份財新中國製造業 PMI 上升至 49.9，兩大產業 PMI 一升一降，使得 7 月財新中國綜合 PMI 達 50.9，高於 6 月份 0.3 個百分點。

財新中國服務業 PMI 和綜合 PMI 走勢與中國統計局公布的 PMI 走勢一致。中國公布的 7 月份服務業商務活動指數下滑 0.5 個百分點，達 52.9；綜合 PMI 則是上升 0.1 個百分點，達 53.1。

7 月服務業新訂單整體成長雖然維持相對強勁，但有出現減緩跡象。受訪企業表示，新訂單成長主要受惠於新產品發布和新客戶增加。

至於出口方面，7 月服務業出口訂單量恢復成長，漲幅達三個月以來新高。企業普遍表示海外需求強勁。

不過受到製造業用工下滑拖累，經營活動成長減緩，連帶衝擊 7 月份服務業雇用勞工意願，使得服務業勞動市場只微略擴張，目前已連續 10 個月保持擴張。

展望未來 12 個月，中國服務業界普遍樂觀認為未來一年經營活動量將會超過目前水準，樂觀預期有助促進企業營運擴張，只是服務業樂觀度仍接近歷史低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長鍾正生表示，7 月份中國經濟呈現出階段性的復甦和改善，這與中國政府執行大規模減稅降費、貨幣政策持續發酵，及政府對基建投資的刺激有關。

但在債務金融嚴監管和中美貿易摩擦環境下，中國經濟復甦的持續性有待進一步觀察。目前中國經濟並未處於失速下滑的處境，中國經濟下滑是呈現波動，且可控。