〈觀察〉貿易戰再升級 網通廠大搶轉單商機

美國將對中國課徵新一輪關稅，不過對網通業者來說，因應前次關稅所做的擴產、調整產線等措施逐漸顯現，在海外產能將成稀缺、電子代工廠產能優先給予大客戶下，台網通廠轉單效益將浮現，就有網通業者形容，現在是「天下大亂、局勢大好」。

美國總統川普宣布將對 3000 億美元產品加徵新關稅，電子產品無一倖免，不過網通業者因應前一波關稅時所做的產能調配準備漸漸發酵，除出貨不受影響，更有利爭取來自歐美廠商轉單。

業者解釋，以往歐美電信設備業者通常會將較為成熟、且量大的產品，交由電子代工廠鴻海 (2317-TW)、廣達等，而少量、高度客製化的產品則會交由網通廠生產。

不過，現在美中貿易戰升級，不只電信設備商，各國電子大品牌，也積極尋求產能，電子代工大廠優先把產能給大客戶，部分中小型歐美電信設備廠，無法取得產能，就會把原先下給電子代工廠的訂單，轉往網通廠。

網通業者分析，目前海外產能可以說是稀缺，普遍供不應求，加上中國低價網通廠因為美中貿易戰徵面臨淘汰，台廠的商機範圍，正顯著增加中，目前包括正文 (4906-TW)、智易 (3596-TW)、啟碁 (6285-TW) 等東南亞擴充產能都陸續投產，另外像是智邦 (2345-TW)、合勤控 (3704-TW) 則在台擴廠，中磊 (5388-TW) 也在中國、台灣外的第三地擴產。