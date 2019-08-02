底部浮現？7月份A股庫藏股金額創新高

昨 (1) 晚間，A 股市場有多家公司公布庫藏股政策進展，其中美的集團已在市場買回人民幣 31 億元自家公司股票，中國平安的庫藏股規模達到人民幣 50 億元。

隨著 A 股出現修正，A 股上市公司買回自家股票的意願明顯提升。根據統計，7 月份共有 174 家公司實施庫藏股政策，去年同期則不到 60 家。

7 月 A 股合計庫藏股金額達人民幣 356 億元，遠高於前幾個月不足人民幣 200 億元的規模，創下歷史新高。此外，今年以來，A 股上市公司庫藏股總額已達 978 億元。

業內分析，庫藏股的加碼力道與股市大環境有關，第二季以來 A 股進入修正調整，股價下跌讓上市公司更有動力去支撐自家股票。

此外，去年下半年很多上市公司推出庫藏股預備案，而在今年指數進行修正時，正好開始執行之前宣告的庫藏股政策。根據統計，今年 7 月，共有 38 家上市公司公告完成庫藏股政策。

圖: 東方財富網, 上證指數周線走勢

依照企業性質劃分，民營企業庫藏股投入最積極。2018～2019 年參與庫藏股的 1046 家上市企業中，有 819 家屬民營企業，而中央國企、地方國企等投入庫藏股數量各為 50 多家。

若依執行庫藏股比率進行統計，有 37.4% 的民營企業曾在 2018～2019 年參與庫藏股政策，中央國企、地方國企這一比例只有 15.1% 及 9.3%。

資料來源: wind

市場分析指出一般情況下，上市公司透過庫藏股來穩定股價，釋出明顯的底部信號。但同時提醒，投資人也要辨別庫藏股的真假，看清標的優劣。

同時，中國中信期貨研究部表示，庫藏股占流動在外股份比率越高，短期個股表現越好。但以中期角度來看，庫藏股對於股價的提振並不明顯，反映其政策只能影響短期股價，中長期股價走勢還是取決於公司營運發展。