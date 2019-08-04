環球晶本周法說 聚焦報價與產業景氣

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 將於周二 (6 日) 召開線上法說，屆時將公布第 2 季財報，並釋出後市營運展望，市場將聚焦長約訂單出貨情況、產業庫存去化狀況、合約價與現貨報價下修情況、8 吋與 12 吋晶圓近期需求表現，及公司對下半年半導體市況展望。

環球晶第 1 季毛利率攀升至 41%，為首度站上 40% 大關，營益率也達到 33.35%，雙率同步創高，稅後純益 38.63 億元，季增 3.84%，年增 39%，每股純益 8.88 元，持續改寫單季 EPS 新猷。

不過，第 2 季由於客戶拉貨動能受美中貿易戰影響而趨緩，合併營收達 146.93 億元，季減 5.75%、年增 2.27%，為近 1 年以來低點，法人估單季每股純益上看 8.5 元。

展望下半年，環球晶董事長徐秀蘭日前在股東會後指出，下半年價格壓力小、量的壓力會比較大，今年整體出貨面積可能較去年少，但 8 吋和 12 吋等較高單價矽晶圓出貨比重拉升，小尺寸比重相對下滑。

徐秀蘭對今年整體營運樂觀看待，認為表現不會太差，原先預期今年營運將大幅優於去年，但隨著半導體產業需求趨弱，環球晶也下修全年營運成長幅度，「本來預期比去年好蠻多的，但現在可能好少一點」，仍估今年全年將維持成長態勢不變。

從市場庫存水位來看，徐秀蘭認為，第 2 季市場庫存水位將達到高峰，並從第 3 季開始逐季緩降，第 4 季存貨水位還會再較第 3 季下降，市場存貨將會逐季越來越健康。