〈台股風向球〉過去2個月幾乎白忙一場 人氣乏弱恐續測年線

8 月才 2 個交易日，台股就跌掉 274 點，幾乎吐回 6、7 月的漲點，多頭格局一下子就遭破壞，台股交易員指出，本周先將觀盤重心放在法說，同時，隨著貿易戰範圍擴大，美聯準會 9 月降息機率又增，不排除此將成為股市支撐，預料台股指數年線位置 10400 點附近有撐。

美國總統川普宣布， 9 月 1 日將對另外 3000 億美元中輸美產品加徵 10% 的關稅，衝擊全球金融市場震盪回檔，美股上周五續跌，四大指數中費半指數跌幅較重，達 1.56%。

交易員指出，過去 6-7 月透過 5G 題材引領多頭行情後，原預期 8 月起將由蘋果新機接棒，透過蘋概股維繫多頭士氣，然而，這次美國宣布再加稅，iPhone 供應鏈將明顯承壓。

觀察外資過去一周賣超，金額高達 423 億元，其中，遭賣超前 10 大標的依序是群創、友達，均遭賣超逾 13 萬張，新光金遭賣逾 5 萬張，玉山金 4.3 萬張，元大滬深 300 正 2 和中信金均超過 3.5 萬張，兆豐金和中鋼均逾 3 萬張，國泰金、開發金也都超過 2.7 萬張。

而吸引外資買超的前 10 大標的，全是債券 ETF，依序分別為國泰投資級公司債超過 3.7 萬張，富邦 A 級公司債和國泰 A 級公司債均達 3.5 萬張，凱基金融債 20 + 衝上 3.1 萬張，元大 AAA 至 A 公司債、聯電均逾 2.8 萬張，凱基科技債和南亞科也獲買超逾 2 萬張，旺宏則逾 1.9 萬張。

本周還有不少重量法說將陸續登場，8 月 5 日 TPK-KY、8 月 6 日環球晶、南茂、8 月 7 日精測、康舒、研華和上銀，8 月 8 日則開始以金控為主，包括永豐金、國票金和華南金；9 日華碩、仁寶和亞太電。

整體來看，隨著貿易戰不確定壓力升溫，台股許多績優股股價逢壓，大盤短期勢必受到亂流干擾，法人認為，不排除回測年線 10400 點支撐，先看本周召開法說個股股價能否因訊息面帶動強彈，作為行情回溫試金石。

另外，聯準會將在 9 月 19 日召開下次會議，是否再宣布預防性降息，受高度矚目，市場對聯準會後續降息預測，也是影響本周全球股匯市的主要因素。