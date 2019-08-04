〈觀察〉獨董荒與弊案矛盾對決 金管會監理節奏大考驗

上周光是因為獨董不足，就有惠特、和潤兩家公司撤回上市申請案，再度凸顯獨董荒的窘境，金管會今 (2019) 年 3 月祭出三招放寬獨董相關規定，不過因為大飲事件，日前又擴大對獨董的設限，面對獨董荒與獨董弊案頻傳之間的拉鋸，金管會監理節奏的鬆緊，將更具考驗。

2016 年 9 月樂陞案爆發後，獨立董事辭職潮愈演愈烈，據金管會統計，2014 年上市櫃獨董辭職人數為 55 人，2015 年辭職人數為 71 人，2016 年那年一口氣增到到 93 人，2017 年則降為 90 人，不過，2018 年獨董辭職人數再度攀高，增至 132 人，為首度破百人，合計 5 年以來，就有 441 位獨董請辭。

面對獨董請辭潮不斷，金管會 3 月下旬祭出三招，放寬獨董相關規定，其中，原本規定公司所有「受雇人」的配偶及近親都不得出任獨董，但未來放寬為只限「經理人」的配偶與近親才受限不得出任獨董；原規定獨董選任前二年不得為公司提供相關服務，修改為取得報酬 50 萬元以上服務才受限。另配合公司法簡化提名董事的提名作業程序。

不過，大飲事件後，因為大飲獨董都是「自己人」，淪為「假獨立」，讓金管會震怒，決定徹底檢討獨董資格條件，日前擴大對獨董的設限，包括增訂兄弟公司、董總為同一人或夫妻的公司、指派法人董監事的公司等 3 規定，指派獨董都將設限；但 3 月放寬的規定不受影響。

雖然如此一來，獨董規範等於鬆緊有度，但金管會在健全獨董制度之際，法令已放寬，但獨董荒未解，且對企業的影響已然浮現，到底金管會能怎麼落實政策以增加獨董，又能在適格性審查真正防弊，將是金管會祭出法規後最重要的課題。