貿易戰擊垮台股摜破半年線 官股本週斥資近百億進場穩盤

美中關稅戰再起，台股今 (2) 日遭外資大舉賣超近 200 億元，指數摜破半年線，官股券商擴大買超力道，單日買超金額高達 42 億元，合計本週官股斥資近百億元進場穩盤，這波台股跌勢何時可止血？分析師認為，要看 9 月談判前的中國態度，是否足以讓貿易戰火勢降溫。

美國宣布 9 月起對中國出口、價值約 3000 億美元的商品加徵 10% 關稅，範圍涵蓋手機、筆電等電子產品，台股多頭潰不成軍，單日指數重挫 182 點，外資賣超規模近 200 億元。

美中貿易戰及重挫台股多頭氣勢，國安基金暫時按兵不動先觀望情勢變化，由八大官股率先進場低接負責穩盤，本週五個交易日中，八大官股行庫幾乎天天買超，昨日更大舉買超近 30 議員，今天因應台股跌幅擴大，買超金額更衝高至 42 億元，累計單週買超金額共 92.39 億元。

官股買超個股主要鎖定遭外資調節的權值股，其中權值三王台積電、鴻海與大立光統統入列，藉由低接權值股穩定盤勢，至於與陸股連動的 ETF，考量美中貿易戰戰火綿延，短期跌勢恐難停止血因而趁勢出脫，提前獲利了結。

啟發投顧副總李永年認為，這波股市重挫主要受到日韓貿易戰、香港局勢浮動等因素影響，美國宣布 9 月啟動關稅戰，算是擊垮台股的最後一塊磚頭。

李永年指出，此次貿易戰將影響筆電、手機等產業，蘋果概念股也應聲倒地，現在要留意的是，原本在 G20 峰會後宣布解除的華為禁售令，在美中雙方對峙的情況下，美國如果再度對華為祭出禁售令，恐將讓台系供應鏈陷入蘋果、華為訂單雙失的困境，進而衝擊台股。

李永年表示，美中即將在 9 月於美國重啟談判，從美國宣布 9 月啟動加徵關稅來看，美國仍對貿易協商預留伏筆，換言之美中貿易摩擦局勢仍否和緩，這一個月內中國的態度將成關鍵。

以個股來說，美中貿易戰恐讓電子業下半年陷入旺季不旺的困境，大盤第 3 季將處於震盪整理、盤勢模糊的處境，台股個股體質好壞將逐漸浮現，部分基本面欠佳、禁不起打擊個股恐將持續拉回，短線建議避開電子股，留意有內需支撐的傳產食品股，以及有保值題材的營建族群。

