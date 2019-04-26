特力聚焦串流影音商機 再添新營運動能

連鎖居家業者特力 (2908-TW) 日前宣布實施庫藏股後，近日新業務話題不斷，不僅旗下實體店「hoi! 好好生活」首度跨出北市，於桃園開出全台第 3 間智慧門店，今 (26) 日也宣布「特力屋」聚焦客廳「串流影音電視化」商機，開始與電視盒品牌 OVO 合作推出「電視盒到府安裝」服務，藉由新據點和新業務來添成長動能。

特力指出，隨著桃園市人口持續成長，居家相關需求增加，hoi! 好好生活第 3 間智慧門店首度跨出台北市，落腳於特力家居桃園館，占地近百坪，且大幅提高家具陳列占比至 8 成以上，主打高性價比的實木材質家具，藉此搶攻桃園地區廣大居家市場。

特力強調，希望運用品牌力，將特力家居商場內的特力屋、HOLA 特力和樂和數十間家具、家電品牌專櫃聯結，創造居家商品群聚效應。

另一方面，特力看好 OTT 網路影音日益普及，以往民眾都在手機上看 OTT，而今年開始新趨勢是「大電視看 OTT」，全台估有 308 萬人已透過網路機上盒或智慧電視觀看 YouTube、friDay 影音愛奇藝等多元的網路內容。

因此，特力屋此次與 OVO 攜手合作，首度推出「電視盒到府安裝」服務，免除以往民眾選購電視須自行安裝的麻煩，未來將持續以成為民眾尋求居家生活解決方案的首選通路為目標。

特力進一步說明，由於立法院日前三讀通過著作權法修正案，非法盜版盒子面臨封殺，預計合法電視盒今年將有很好的成長機會。