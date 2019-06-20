〈特力股東會〉何湯雄看今年是中國零售事業轉捩點 危機後將見快速成長

連鎖居家品牌業者特力 (2908-TW) 今 (20) 日召開股東常會，展望今年，特力集團總裁何湯雄坦言，零售獲利表現不會好，而獲利動能較強勁的貿易事業也受到美中貿易戰影響，使全年整體獲利難有明顯成長，不過，今年將是特力在中國零售的轉捩點，而「每次的危機後，都是特力之後快速成長的契機」。

何湯雄透露，在中國正積極共同經營或出售中國事業體的合作夥伴，「隨時都在談，已接觸 6 個對象」，將今年視為特力在中國零售事業的轉捩點，如果合作夥伴要求共同經營，持股比例也希望不超過 20%。

何湯雄直言，若可處理好中國事業，今年還是會發生認列一些損失，但若順利處理掉，將是「短空長多」。

而在貿易事業方面，何湯雄說，貿易貢獻獲利已連續 2 年超過零售，今年同樣會維持此趨勢，但營收雖可望持續增加，利潤卻會受到美中貿易戰侵蝕。

為因應貿易戰，特力已協助 3 家在中國合作的供應商遷往越南胡志明市，特力也在當地規劃有包裝廠，未來會持續擴大從越南出貨的布局，儘管目前從中國出貨占比仍超過 80%，但今年以來越南出貨額已較去年同期年增 50%。

至於台灣事業群，何湯雄表示，從中國的經營經驗學到很多可以改善的方法，未來將運用這些經驗在台灣實體店上，台灣店鋪也將積極調整。

截至去年底，特力屋共 27 家，和樂台灣 26 家，Crate & Barrel 2 家，hoi! 好好生活 2 家，而和樂中國還有 21 家 (去年共關店 5 家)。

特力說明，特力屋和和樂台灣短期並無展店計畫，而是思考體驗式行銷做新概念店改裝，藉此強化在線下不可取代性，同時提升自有品牌和雙品獨特性，hoi! 好好生活今年已新增 1 家至 3 家，接下來將持續開設新據點，先以自家據點內的櫃位設置為主。