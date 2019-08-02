牧德7月營收2.34億元 5個月來低點

AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (2) 日公布 7 月營收為 2.34 億元，月減 11.8%，年減 27.7%，為 5 個月來單月營收低點，累計 1-7 月營收為 16.85 億元，年增率 3.61%。牧德上半年每股純益達 13.42 元。

牧德總經理陳復生強調，傳統 PCB 設備今年下半年優於上半年，不會有太大改變，接下來幾個月的半導體訂單出貨，對營收也有正面挹注，樂觀看待下半年營收優於上半年。

陳復生指出，牧德 7 月業績下滑，應是單月出貨調節，下半年 PCB 整體進入旺季，5G 市場也逐漸啟動，樂觀看 5G 產品逐步發酵。

牧德今年正式從 AOI 設備，轉型成多元化 AI 為主軸的軟體服務及獨角獸孵化公司，除以前的本業產品，下半年伯特利團隊新產品 Smart Cameras 問世，突破以往自動光學檢測領域，能應用在各種自動化設備，AI 伺服器銷售與服務，對業績將是全新貢獻，從 PCB、半導體，再延伸到其他產業。

牧德 2019 年第 2 季營收為 7.8 億元，毛利率為 67.36%，季減 0.54 個百分點，年減 6.45 個百分點，稅後純益為 3.1 億元，季增 18.73%，年減 4.23%，單季每股純益為 7.28 元。

牧德今年上半年營收 14.5 億元，年增 11%，毛利率 67.61%，年減 2.98 個百分點，稅後純益 5.72 億元，年增率 8.85%，每股純益為 13.42 元。